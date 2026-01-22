Segui in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open. Questo match rappresenta un’opportunità per il tennista italiano di confermare la propria forma e superare un avversario già sconfitto in passato. Ti forniremo aggiornamenti continui sul risultato e le principali fasi del confronto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell’andamento del match.

"Ca*zo urli?": quando Duckworth fece perdere il controllo a Sinner. Ora si sfideranno di nuovo agli Australian Open Jannik Sinner e James Duckworth si scontreranno per la quarta volta in carriera. Sono infatti tre i precedenti tra i due tennisti e sorprendentemente Sinner ha vinto solo due dei tre match. Nel 2021 infatti l’australiano ha sorpreso e sconfitto il numero due al mondo al Masters 1000 in Canada (cemento outdoor), battendolo in due set per 6-3, 6-4 al secondo turno. Nel 2020 – al torneo 250 di Cologne 2 – vinse Sinner in due set su cemento indoor. L’ultimo precedente risale ancora al 2021, a Sofia ai quarti di finale: a vincere fu ancora Sinner in due set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Sinner cerca conferme contro Duckworth (contro cui ha già perso in carriera) – La diretta del match

LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 9.00 il match del campione in caricaSegui in tempo reale il match tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026.

Australian Open, è il giorno del debutto Sinner: l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la direttaOggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Al via gli Australian Open, Sinner a caccia del terzo titolo consecutivo; Sinner in divisa gialla agli Australian Open: Il prossimo anno il colore provo a sceglierlo io; Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di….

Duckworth sfida Sinner: scontro avvincente nel secondo turno degli Australian Open, l’azzurro cerca conferme.James Duckworth, nato a Sydney, arriva al secondo turno degli Australian Open come simbolo di resilienza. La sua carriera è stata scandita più dalle sale ... assodigitale.it

Sinner diretta Australian Open: segui la sfida contro Duckworth. Tennis oggi liveDopo il positivo esordio contro il francese Gaston, l'azzurro affronta il tennista di casa nel secondo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook