Terme di Casciana | nel 2025 cresce il fatturato segnali positivi da più aree di attività

16 dic 2025

Le Terme di Casciana registrano segnali di crescita nel 2025, con un aumento del fatturato e risultati incoraggianti provenienti da diverse aree di attività. I dati aggiornati al 30 novembre evidenziano un andamento positivo, confermando il successo delle strategie adottate e il consolidamento della posizione nel settore termale.

I dati economici aggiornati al 30 novembre 2025 testimoniano un andamento positivo per Terme di Casciana. Il fatturato complessivo ha raggiunto 3.497.000 euro, registrando un incremento di 119.000 euro rispetto allo stesso periodo del 2024, quando il totale era pari a 3.378.000 euro. La crescita. Pisatoday.it

