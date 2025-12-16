Terme di Casciana | nel 2025 cresce il fatturato segnali positivi da più aree di attività
Le Terme di Casciana registrano segnali di crescita nel 2025, con un aumento del fatturato e risultati incoraggianti provenienti da diverse aree di attività. I dati aggiornati al 30 novembre evidenziano un andamento positivo, confermando il successo delle strategie adottate e il consolidamento della posizione nel settore termale.
I dati economici aggiornati al 30 novembre 2025 testimoniano un andamento positivo per Terme di Casciana. Il fatturato complessivo ha raggiunto 3.497.000 euro, registrando un incremento di 119.000 euro rispetto allo stesso periodo del 2024, quando il totale era pari a 3.378.000 euro. La crescita. Pisatoday.it
L'ex arbitro internazionale Paolo Casarin si racconta a Casciana Terme - 30 nel Salone delle Terme di Casciana nell’ambito della rassegna Itinerari d’autore, ... lanazione.it
Oggi al Teatro Verdi di Casciana Terme! Compagnia Catalyst Guascone Teatro - facebook.com facebook
Con #BorghidItalia alla scoperta di Casciana Terme Lari (Pisa), città dei borghi e delle Terme. Oggi #30novembre ore 12.55 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini #Toscana @MTurismoItalia @MiC_Italia #Italia @regionetosc x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.