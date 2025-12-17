Le Terme di Casciana registrano una crescita significativa grazie alle cure termali e alla piscina esterna. I risultati economici sono positivi, confermando il ruolo centrale di queste strutture nel rilancio del centro termale. I dati evidenziano un incremento sensibile del fatturato, segno di una ripresa stabile e di un interesse crescente da parte dei visitatori.

© Lanazione.it - Terme di Casciana in buona salute. Cure e piscina fanno da traino: "Crescita sensibile del fatturato"

Cure termali e piscina esterna fanno da traino al bilancio delle Terme di Casciana che è positivo. Lo dicono i numeri. Il fatturato complessivo ha raggiunto 3.497.000 euro, registrando un incremento di 119mila euro rispetto allo stesso periodo del 2024. La crescita interessa più ambiti di attività. In particolare, spicca il risultato delle cure termali, risultato di un importante lavoro di valorizzazione clinica e sanitaria. Positivo anche l’andamento della piscina termale esterna, che ha fatto registrare un incremento di 34mila euro rispetto al 2024, nonostante un numero maggiore di giorni di chiusura e l’applicazione di un biglietto a prezzo ridotto rispetto allo scorso anno, quando fino al primo semestre era in vigore una tariffa più elevata. Lanazione.it

