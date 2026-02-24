Piedimonte San Germano 45enne finisce in carcere per traffico di droga

Un uomo di 45 anni di Piedimonte San Germano è stato arrestato per traffico di droga dopo essere stato fermato con un kilogrammo di sostanze stupefacenti nascosto nel bagagliaio. La sua attività illecita è stata scoperta durante un controllo di routine, che ha portato alla perquisizione dell’auto e al suo immediato trasferimento in prigione. Gli agenti hanno sequestrato la droga e avviato le indagini per approfondire il suo ruolo nella rete di distribuzione.

Deve scontare il residuo di una pena a 7 anni e 4 mesi. Era ai domiciliari dal 2020: secondo i giudici faceva parte di un sodalizio armato operante tra Casal di Principe e l'agro aversano Si sono aperte le porte del carcere per un 45enne residente a Piedimonte San Germano, ma originario dell'agro aversano. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 febbraio, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. L'uomo, che dal 2020 si trovava già in regime di arresti domiciliari nel comune cassinate, è stato prelevato dalla propria abitazione e condotto in carcere in seguito al passaggio in giudicato della sua condanna.