Piedimonte San Germano Il castello delle Befane

A Piedimonte San Germano, il castello dei Conti D'Aquino si anima il 5 e 6 gennaio con l’apertura delle sue porte alle Befane e agli spazzacamini. Un’occasione per scoprire le tradizioni natalizie in un contesto storico, tra atmosfere medievali e attività dedicate alle famiglie. Un evento che unisce cultura e divertimento, ideale per trascorrere due giornate in compagnia in un ambiente ricco di storia e magia.

Il 5 e 6 gennaio il castello medievale dei Conti D'Aquino di Piedimonte San Germano apre le sue magiche porte alle simpatiche Befane e ai loro scatenati spazzacamini.Ci saranno calze da riempire di dolci in omaggio per tutti i bambini, spettacoli di magia, bolle di sapone giganti

