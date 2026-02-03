Furto in pieno centro | svaligiato un appartamento è caccia ai ladri

Un furto si è verificato nel cuore di Capaccio Scalo, dove ignoti hanno svaligiato un appartamento in via Antonio Gramsci. È ancora emergenza sicurezza in zona, e le forze dell’ordine sono al lavoro per trovare i responsabili. Nessuno si è visto e nessuno ha fermato i ladri, che sono entrati nel palazzo nel tardo pomeriggio e sono scappati con quanto hanno potuto. La comunità è in allarme e chiede maggiori controlli.

E' ancora allarme sicurezza a Capaccio Scalo. Nel tardo pomeriggio di oggi, ignoti hanno messo a segno un furto all'interno di un appartamento situato in via Antonio Gramsci, una delle arterie principali della frazione.La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito con.

