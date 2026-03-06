Furto a Pontecagnano caffè amaro per Santa Cruz

Questa mattina, i proprietari della torrefazione Santa Cruz a Pontecagnano hanno scoperto che il loro locale è stato vittima di un furto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o oggetti rubati. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle eventuali indagini in corso.

Ha avuto il sapore del caffè amaro, il risveglio questa mattina per i proprietari della torrefazione Santa Cruz a Pontecagnano. Nella serata di ieri intorno alle 21:45 tre persone a volto coperto si sono introdotte all'interno della sede della torrefazione, creando un foro dal tetto del capannone, da dove si sono calate per entrare all'interno degli uffici che hanno letteralmente distrutto. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga nella stessa modalità in cui si sono introdotti all'interno della sede e utilizzando un terreno alle spalle del capannone.