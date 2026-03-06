Tentativi di infiltrazione | il prefetto nomina la commissione d’accesso al Comune di Sorrento

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di istituire una commissione d’accesso al Comune di Sorrento, con l’obiettivo di verificare eventuali tentativi di infiltrazione. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni e si basa su procedure amministrative standard. La commissione avrà il compito di esaminare la situazione e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del ministro dell'Interno, ha nominato la commissione di indagine presso il Comune di Sorrento, per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del Comune. L'accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.