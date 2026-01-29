Castellammare il prefetto nomina la commissione d’accesso al Comune

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato la commissione d’accesso al Comune di Castellammare di Stabia. La decisione arriva su incarico del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e mira a verificare se ci siano tentativi di infiltrazione o collegamenti con la criminalità organizzata. La nomina segue le preoccupazioni sulla sicurezza e sulle eventuali influenze illecite nelle istituzioni locali.

La decisione arriva dopo gli sviluppi delle inchieste della Dda partenopea che hanno coinvolto familiari di due consiglieri comunali e dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per concorso esterno di Gennaro Oscurato, consigliere dimissionario. L'accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per altri tre. Nei giorni scorsi Oscurato è stato ascoltato dal pm Giuseppe Cimmarotta e ha respinto ogni accusa di collegamenti con il clan D'Alessandro. Le indagini fanno riferimento a intercettazioni telefoniche con il cassiere del clan e a legami familiari con esponenti della stessa organizzazione camorristica, elementi che costituiscono parte del quadro investigativo.

