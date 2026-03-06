Tenta di darsi fuoco davanti al tribunale salvato dalle forze dell’ordine Il gesto disperato annunciato in video

Un uomo ha tentato di darsi fuoco davanti al tribunale di Bergamo, ma è stato salvato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Prima dell’azione, ha pubblicato un video sui social in cui annunciava il suo gesto. Mentre si dirigeva verso il tribunale, si riprendeva con il telefono, mostrando la sua intenzione. L’intervento degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse.

Bergamo. Ha annunciato il suo intento in un video, disperato, pubblicato sui social. Mentre si incammina verso il tribunale, si riprende con la telecamera del telefonino. Lo sguardo è vuoto, assente. Parla di una situazione difficile legata alle figlie: “Senza il loro amore non posso vivere”, è il senso. Pochi minuti dopo si cospargerà di benzina davanti al palazzo di giustizia, minacciando di darsi fuoco. Aveva due accendini in mano, ma ne aveva altri occultati nello zaino, assicura chi è intervenuto. Sul posto è stato rinvenuto anche il fustino di benzina. Il gesto dell’uomo, un italiano di 46 anni, ha portato nella mattinata di venerdì 6 marzo alla mobilitazione delle forze dell’ordine: dalle 10 circa via Borfuro è rimasta blindata e l’accesso è stato interdetto alle auto e ai pedoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale di Bergamo, forze dell’ordine sul posto per cercare di dissuaderloUn uomo in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo, sta da questa mattina minacciando di darsi fuoco, dopo essersi cosparso di benzina e tenendo...

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale a Bergamo: sul posto le forze dell’ordineUn uomo sta minacciando di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina davanti al Tribunale di Bergamo.

Una selezione di notizie su Tenta di darsi fuoco davanti al....

Temi più discussi: Nuovo attacco al circolo Pd di Tor Marancia: Incendi, scritte e adesivi strappati. Ora basta; 89enne esce fuori di testa e tenta di dar fuoco a una tabaccheria per un Gratta e Vinci; Anagni, Benzina e vendetta per un Gratta e Vinci: anziano tenta di incendiare una tabaccheria; La Promessa del 2 marzo su Rete 4: Alonso teme che Leocadia possa trovarsi in uno scandalo.

Tenta di darsi fuoco davanti al tribunale, salvato dalle forze dell’ordine. Il gesto disperato annunciato in videoL'uomo, un italiano di 46 anni, parlava di una situazione difficile legata alle figlie: Senza il loro amore non posso vivere. Cosparso di benzina, quando ha estratto gli accendini sono stati attivat ... bergamonews.it

Tenta di darsi fuoco fuori dal Tribunale: salvato dall'intervento tempestivo delle forze dell'OrdineSi era cosparso di benzina e dopo quasi due ore di trattativa ha acceso uno degli accendini: attivati gli estintori e messo in salvo ... bergamo.corriere.it

CAMPOBASSO. Tenta di svaligiare appartamento in via Ungaretti, il proprietario si accorge del ladro e lo fa arrestare dai Carabinieri In manette un georgiano di 35 anni. Aveva commesso furti in altre parti d'Italia e d'Europa. I dettagli di questa vicenda, anticipa - facebook.com facebook

Tenta di rapire una bimba di un anno al supermercato, l'uomo risponde al giudice: chiesta la perizia psichiatrica x.com