Teenage Mutant Ninja Turtles | Mutant Mayhem 2 la Paramount lo vuole prima del previsto

Paramount ha deciso di anticipare l'uscita di Mutant Mayhem 2, segnando un nuovo passo nella valorizzazione di uno dei marchi pop più longevi. Una mossa che racconta molto delle ambizioni future dello studio. Paramount anticipa l'uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 ad agosto 2027. Dopo il successo del primo film, il sequel conferma la squadra creativa e si inserisce in una strategia più ampia che punta a espandere l'universo delle Tartarughe Ninja su più fronti. Un'uscita anticipata e un sequel che nasce dal successo Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 arriverà nelle sale il 13 agosto 2027, con oltre un mese di anticipo rispetto alla precedente data fissata a settembre.

Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles – La trilogia scritta da James Tynion IV in unico volumeLa nuova trilogia di James Tynion IV, che mette insieme Batman e le Tartarughe Ninja, è arrivata in un unico volume.

Kevin Eastman, co-creatore di Teenage Mutant Ninja Turtles, pensa che il film The Last Ronin verrà comunque realizzato "Non credo che il film sia stato cancellato, penso solo che sia stato rimandato"