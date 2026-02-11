Batman Teenage Mutant Ninja Turtles – La trilogia scritta da James Tynion IV in unico volume

La nuova trilogia di James Tynion IV, che mette insieme Batman e le Tartarughe Ninja, è arrivata in un unico volume. L’idea di unire universi diversi non è nuova, ma questa volta l’autore ha cercato di dare qualcosa di più, cercando di creare una storia che vada oltre il semplice espediente commerciale. In un mondo dove spesso queste collaborazioni sembrano fatte solo per vendere, questa serie prova a offrire qualcosa di più solido e coinvolgente.

Gli incontri tra diversi universi narrativi sono ormai comuni sia nel mondo del fumetto che in altri media, ma ogni volta c’è il rischio che possano rivelarsi solo delle mere operazioni commerciali, fatte senza una grande spinta creativa. Se voleste cercare invece un esempio di un crossover fatto bene allora un’ottima scelta potrebbe essere il volume BatmanTeenage Mutant Ninja Turtles, pubblicato di recente da Panini Comics e che raccoglie le tre miniserie uscite tra il 2016 e il 2019 scritte da James Tynion IV, con i disegni di Freddie E. Williams II e i colori di Jeremy Colwell. Una trilogia che riesce a far incontrare il mondo del Cavaliere Oscuro e quello delle Tartarughe Ninja in maniera perfetta, in un crescendo di emozioni dalla prima all’ultima storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

