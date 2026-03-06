Teatro Salvini Lo ’Scoop’ lo porta Giobbe

Al Teatro Salvini si tiene un nuovo appuntamento della stagione teatrale ’Connessioni’, con l’attore e comico Giobbe Covatta protagonista di uno spettacolo intitolato ’Scoop (Donna sapiens)’. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Covatta insieme a Paola Catella, è in programma domani alle 21. La produzione è firmata da Mismaonda e l’evento attira molta attenzione tra il pubblico locale.

Prosegue al Teatro Salvini la stagione teatrale ’Connessioni’ con un appuntamento attesissimo: domani alle 21 sarà protagonista Giobbe Covatta con lo spettacolo ’Scoop (Donna sapiens)’, produzione Mismaonda, scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella. Con il suo inconfondibile stile ironico e graffiante, Covatta porta in scena uno spettacolo che affronta con intelligenza e leggerezza uno dei temi più attuali e universali: il rapporto tra uomo e donna, ribaltando prospettive e luoghi comuni attraverso la lente della comicità. ’Scoop (Donna sapiens)’ parte da un presupposto tanto provocatorio quanto divertente: e se l’evoluzione della specie... 🔗 Leggi su Lanazione.it

