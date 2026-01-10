Corona racconta che Costanzo lo chiamò per Totti | Ti prego ritira lo scoop | la consegna di 50mila euro nella busta della mortadella

Fabrizio Corona rivela come Maurizio Costanzo intervenne per evitare uno scoop su Totti, chiedendo a Corona di ritirare la notizia. La vicenda, che coinvolse anche una consegna di 50 mila euro in una busta della mortadella, riguarda il famoso episodio tra Flavia Vento e il capitano della Roma. Un racconto che svela i retroscena di una delle vicende più discusse del mondo dello spettacolo e dello sport.

Fabrizio Corona racconta genesi e sviluppo dello scoop Flavia Vento-Totti. Fu Maurizio Costanzo a mediare per il capitano: "Sono qua col fratello di Totti. I soldi te li dà lui e tu ritiri l'intervista e siamo a posto". Il fratello di Totti gli consegnò 50mila euro in una busta da salumeria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

