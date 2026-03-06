Teatri di Montepulciano Il piano dei lavori in corso per la messa in sicurezza

L’amministrazione comunale di Montepulciano ha aggiornato sui lavori di messa in sicurezza dei teatri cittadini, in particolare del ‘Poliziano’, struttura settecentesca chiusa dal 2024. Il vicesindaco ha effettuato un sopralluogo, mentre sui social sono stati condivisi dettagli sullo stato di avanzamento degli interventi in corso. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata al momento.

Teatri di Montepulciano, work in progress. L'amministrazione comunale, con un post sui social, ha fatto il punto sui lavori in corso al ' Poliziano ', magnifica struttura settecentesca chiusa ormai dal 2024 e oggetto di un sopralluogo da parte del vicesindaco Luciano Garosi. Con l'occasione, Garosi, che ha la delega ai lavori pubblici, ha fornito a La Nazione anche aggiornamenti sulla situazione del Teatro dei Concordi di Acquaviva. Al 'Poliziano' prosegue il percorso di adeguamento alle norme antincendio, sulla base dell'esame-progetto redatto dalla ditta Pitagora. La prima fase si è completata con l'installazione e il collaudo dell'impianto Evac, sistema di diffusione sonora che guida le persone verso le uscite di sicurezza, per un importo di poco superiore ai 67.