Messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli l' avvio dei lavori

Da martedì 20 gennaio, saranno avviati interventi di messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli, nel tratto da via Fornaci fino al civico 91, e in via Fornaci, da via Rasi Spinelli fino al civico 9. I lavori si rendono necessari per garantire la sicurezza pedonale e migliorare le condizioni delle pavimentazioni nelle aree interessate.

