Messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli l' avvio dei lavori
Da martedì 20 gennaio, saranno avviati interventi di messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli, nel tratto da via Fornaci fino al civico 91, e in via Fornaci, da via Rasi Spinelli fino al civico 9. I lavori si rendono necessari per garantire la sicurezza pedonale e migliorare le condizioni delle pavimentazioni nelle aree interessate.
A partire da domani, martedì 20 gennaio, nelle vie Rasi Spinelli, nel tratto da via Fornaci fino al civico 91, e in via Fornaci, da via Rasi Spinelli fino al civico 9, saranno eseguiti alcuni lavori di ripristino dei marciapiedi.Gli interventi riguarderanno in particolare la sistemazione dei.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Lavori di ripristino della segnaletica stradale, avvio dei cantieri e modifiche alla viabilità in alcune vie
Leggi anche: Messa in sicurezza dei ponti Chiesabuona e dei Bertonazzi, al via i lavori per 2.8 milioni di euro
Conclusi i lavori per la messa in sicurezza del viadotto sulla statale «Sinnica» - È stata ultimata la prima parte dei lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del viadotto Fortunato, sulla strada statale «Sinnica» all’altezza della galleria presso il muro della diga di ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Dopo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, con il nuovo anno, il distributore è tornato in funzione. Come già spiegato in precedenza, l’interruzione del servizio era stata causata da un principio di incendio che aveva danneggiato i collegamenti tra i c facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.