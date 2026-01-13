Rocca Celi al via la messa in sicurezza del costone | lavori in corso a Santo Stefano Briga

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Rocca Celi, lungo la Strada Provinciale 36 a Santo Stefano Briga. L'intervento mira a garantire la stabilità dell’area e la sicurezza della viabilità, coinvolgendo attività di monitoraggio e consolidamento delle rocce. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane, con attenzione alla minimizzazione dei disagi per gli utenti della strada.

Sono in corso da questa mattina gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso di Rocca Celi, lungo la Strada Provinciale 36 nel territorio di Santo Stefano Briga. Le operazioni, disposte dalla Città Metropolitana di Messina, prevedono il disgaggio del materiale instabile e il.

