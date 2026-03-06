Taxi volanti e droni cargo la logistica si prepara a volare

La logistica si apre a nuove frontiere con l’arrivo di taxi volanti e droni cargo, pronti a rivoluzionare il trasporto e la consegna delle merci. Aziende specializzate stanno sperimentando queste soluzioni innovative, che puntano a ridurre i tempi e migliorare l’efficienza nei servizi di consegna. La sfida consiste nel integrare queste tecnologie avanzate nel settore già esistente, mantenendo standard di sicurezza e affidabilità.

La logistica guarda in alto e tenta la sfida verticale, dove le spinte avveniristiche fanno i conti con la tecnologia ad alto tasso di innovazione. Accanto a camion, navi, treni e aerei si affaccia una nuova infrastruttura di trasporto: quella verticale, una nuova frontiera che presto diventerà realtà. Droni cargo e taxi volanti sono ancora in larga parte nel campo delle sperimentazioni, ma i progetti si moltiplicano e il settore della logistica inizia a prepararsi a integrarli nella rete dei trasporti tradizionali con un'alleanza terra-cielo-spazio. Secondo uno studio dell' Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del...