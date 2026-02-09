Che fine hanno fatto i taxi volanti promessi per le Olimpiadi

Il progetto dei taxi volanti promesso per le Olimpiadi di Milano sembra essere scomparso nel nulla. Presentato per la prima volta nel 2022, aveva fatto sperare in un salto di qualità per i trasporti in città. Ma a oggi, non ci sono date certe su quando i taxi aerei entreranno in servizio. Le promesse restano sulla carta, e i cittadini si chiedono se mai vedranno davvero queste navette futuristiche sorvolare Milano.

Il piano per portare i taxi volanti a Milano è stato presentato per la prima volta nel 2022. Dopo qualche annuncio che lo dava per certo tra i servizi di trasporto per le Olimpiadi, al momento non è ancora chiaro quando entrerà in funzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Da decenni, il nome di Brigitte Bardot rappresenta un'icona di stile e fascino senza tempo.

