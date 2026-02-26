Entro la fine del 2026, a Dubai, i taxi volanti diventeranno una realtà quotidiana, rivoluzionando i trasporti urbani. Uber annuncia l’introduzione di veicoli aerei nel proprio servizio, promettendo di cambiare radicalmente le modalità di spostamento in città. La sperimentazione di questi nuovi mezzi rappresenta un passo importante verso un futuro in cui la mobilità sarà sempre più tecnologica e innovativa.

Uber introduce a Dubai i taxi aerei. Come riportato da La Stampa, entro la fine del 2026 l’azienda integrerà nei propri servizi il nuovo mezzo di trasporto. Ma come funzionano? I velivoli, simili a elicotteri, potranno portare a bordo fino a quattro passeggeri. I taxi “con le ali” sono guidati da piloti commerciali, con licenza di volo. L’azienda produttrice Joby Aviation, con cui Uber ha annunciato una partnership, gestirà quattro punti di atterraggio a Dubai. I cosiddetti “vertiporti” collegheranno l’Aeroporto Internazionale di Dubai con un centro commerciale, un hotel a Palm Jumeirah e l’Università americana situata nella città degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrivano i’ taxi volanti’. I primi velivoli in azione a Dubai entro la fine del 2026: “Trasformiamo il modo in cui le persone si muovono”

