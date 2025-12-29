The Paper la serie con Sabrina Impacciatore arriva su Sky e Now

The Paper, la serie con Sabrina Impacciatore, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 26 gennaio. La produzione italiana offre un racconto coinvolgente e realistico, presentando personaggi e situazioni che riflettono il contesto contemporaneo. La serie si inserisce nel panorama delle produzioni italiane di qualità, offrendo agli spettatori un’opportunità di approfondimento attraverso una narrazione articolata e ben curata.

