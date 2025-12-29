Piani di dimensionamento rete scolastica | legittimo anticipare il termine al 31 ottobre e attribuire al Ministro il potere di differirlo

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 200/2025, ha esaminato la legittimità di anticipare al 31 ottobre i piani di dimensionamento della rete scolastica e di attribuire al Ministro il potere di differire tale termine. La decisione riguarda i criteri di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi, contribuendo a chiarire il quadro normativo in materia di organizzazione scolastica.

La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 2002025, in tema di istruzione, organizzazione scolastica, è stata chiamata a pronunciarsi sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Una sentenza complessa ed articolata che nasce da un contenzioso promosso dalla Regione Toscana.

La giunta approva il piano di dimensionamento scolastico - "L'approvazione delle linee guida sul dimensionamento scolastico rappresenta il primo atto di un più complesso, graduale ed organico piano di modernizzazione e razionalizzazione della rete scolastica

Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Sicilia]

