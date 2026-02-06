A Belfast, il 20 marzo, si svolge una sfida importante tra Michael Conlan e Kevin Walsh. Conlan, campione WBC International dei pesi piuma, si prepara a difendere il suo titolo contro l’imbattuto avversario. La tensione sale e gli appassionati aspettano con ansia questa lotta che promette spettacolo.

Una sfida di alto livello sta per animare Belfast il 20 marzo: Michael Conlan difende la cintura WBC International dei pesi piuma contro l'imbattuto Kevin Walsh, un avversario capace di imprimere ritmo e pressione fin dai primi scambi. La serata promette battaglie tese e scambi serrati, con entrambe le parti pronte a mettere in campo tecnica, resistenza e disciplina tattica. Nel profilo di Conlan, atleta di 34 anni, l'esperienza accumulata nei circhi amatoriali e professionisti ha forgiato una gestione del ritmo basata su movimenti educati dei piedi e controllo della distanza. Il clima dell'SSE Arena è stato spesso terreno di buone prestazioni, ma anche di colpi pesanti che hanno lasciato sensazioni dure nel fisico del pugile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Michael Conlan difende il titolo WBC International contro Kevin Walsh a Belfast

Approfondimenti su Michael Conlan Kevin Walsh

