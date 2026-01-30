Non distingueva più il giorno dalla notte Così nostro figlio è diventato un hikikomori

Un ragazzo di Firenze non esce più di casa da settimane. I genitori lo trovano spesso rannicchiato nella stanza, senza più distinguere il giorno dalla notte. La famiglia cerca aiuto, ma la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. È uno dei tanti casi di giovani isolati che stanno crescendo in Toscana, una realtà difficile da gestire.

Firenze, 30 gennaio 2026 - Sono tante le storie di famiglie toscane costrette a combattere con il fenomeno degli hikikomori. E proprio il confronto fra loro, attraverso chat e incontri di gruppo, di aiuta a trovare soluzioni e strade per riavvicinarsi ai propri figli. Questo il racconto di una madre. «Per noi tutto è iniziato con il lock down del marzo 2020. Un ragazzino 14enne intelligente e vivace, un po' timido, chiuso in casa obbligatoriamente a causa della pandemia, scopre con gioia i giochi al computer e nuovi gruppi di amici on line, ma fa fatica a fare lezione on line con la sua vecchia classe, spenge la telecamera a lezione, e smette di studiare come faceva prima normalmente.

Dalle prese di giro al totale isolamento: così nostro figlio è diventato un hikikomori.

