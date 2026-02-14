Bar trasformato in discoteca senza autorizzazioni | scattano i sigilli

Nella notte, la Polizia locale di Ercolano ha messo i sigilli a un bar che era stato trasformato in discoteca senza le autorizzazioni necessarie. Il locale, situato nel centro della città, aveva allestito un impianto di musica alto e numerosi clienti, nonostante non avesse ottenuto le autorizzazioni ufficiali. Gli agenti, guidati dal comandante Nicola Vanacore, hanno effettuato un controllo accurato per verificare le violazioni.

Nella notte, gli agenti della Polizia locale di Ercolano, guidati dal comandante Nicola Vanacore, hanno effettuato un'ispezione mirata ai locali della movida. Durante la notte, al termine degli accertamenti, gli agenti della municipale hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività di una discoteca non autorizzata lungo via Benedetto Cozzolino, con conseguente chiusura del locale. Dai controlli, è emerso che il locale era autorizzato solo per la somministrazione di cibo e bevande, ma da bar-ristorante era stato trasformato in sala da ballo non autorizzata con tanto di spettacolo in corso e deejay.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Piper Club di Roma, storico locale della capitale, è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di violazioni delle norme di sicurezza.

