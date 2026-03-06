L'amministratore delegato di Subaru Australia ha annunciato che la produzione della versione sportiva STI continuerà nonostante le trasformazioni in corso, con un occhio rivolto anche all'elettrico. La casa automobilistica conferma che i modelli STI saranno disponibili anche nel futuro, mentre si sta lavorando a nuove soluzioni per integrare la tecnologia elettrica nelle proprie vetture. La notizia riguarda le strategie di produzione e sviluppo del marchio.

Sono passati quasi quattro anni da quando Subaru ha confermato, per la prima volta nella storia del marchio, che la Wrx lanciata nel 2022 non avrebbe avuto una variante Sti completa. Allo stesso tempo, la casa automobilistica giapponese ha lasciato aperto tutte le porte per il futuro, affermando che avrebbe valutato tutte le opzioni disponibili per la generazione successiva, compresa la produzione di una modello mosso da gruppo motopropulsore elettrico. In un'intervista rilasciata all'agenzia australiana Drive.com, l'amministratore delegato di Subaru Australia Scott Lawrence ha lasciato intendere che un nuovo modello sia... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Subaru: la produzione di Sti non si ferma e si apre all'elettrico

Subaru avvia in Giappone la produzione del suv 100% elettrico TrailseekerSubaru avvia questo mese la produzione di veicoli elettrici a batteria nello storico stabilimento di Gunma, in Giappone, segnando un passaggio chiave...

