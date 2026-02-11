Subaru ha iniziato questa settimana la produzione del nuovo suv 100% elettrico Trailseeker nello stabilimento di Gunma, in Giappone. La casa giapponese punta forte sull’elettrico e ora mette in produzione il suo primo modello completamente elettrico, segnando un passo importante nella sua strategia.

Subaru avvia questo mese la produzione di veicoli elettrici a batteria nello storico stabilimento di Gunma, in Giappone, segnando un passaggio chiave nella strategia di elettrificazione del marchio. L’intervento di aggiornamento, completato nei tempi previsti a gennaio 2026, consente ora l’ assemblaggio su un’unica linea di modelli elettrici, ibridi e a benzina, grazie a un sistema produttivo flessibile a modello misto. Per la prima volta Subaru produce internamente un BEV destinato ai mercati globali. Il debutto riguarda il nuovo Subaru Trailseeker (nella foto), suv 100% elettrico destinato al mercato statunitense e secondo modello della gamma BEV globale del costruttore, sviluppato in collaborazione con Toyota Motor Corporation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Subaru avvia in Giappone la produzione del suv 100% elettrico Trailseeker

