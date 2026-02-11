Subaru avvia in Giappone la produzione del suv 100% elettrico Trailseeker
Subaru ha iniziato questa settimana la produzione del nuovo suv 100% elettrico Trailseeker nello stabilimento di Gunma, in Giappone. La casa giapponese punta forte sull’elettrico e ora mette in produzione il suo primo modello completamente elettrico, segnando un passo importante nella sua strategia.
Subaru avvia questo mese la produzione di veicoli elettrici a batteria nello storico stabilimento di Gunma, in Giappone, segnando un passaggio chiave nella strategia di elettrificazione del marchio. L’intervento di aggiornamento, completato nei tempi previsti a gennaio 2026, consente ora l’ assemblaggio su un’unica linea di modelli elettrici, ibridi e a benzina, grazie a un sistema produttivo flessibile a modello misto. Per la prima volta Subaru produce internamente un BEV destinato ai mercati globali. Il debutto riguarda il nuovo Subaru Trailseeker (nella foto), suv 100% elettrico destinato al mercato statunitense e secondo modello della gamma BEV globale del costruttore, sviluppato in collaborazione con Toyota Motor Corporation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Subaru Gunma
Škoda Epiq, la prova in anteprima del Suv elettrico compatto
#Škoda-Epiq || A pochi mesi dal lancio ufficiale, previsto per metà 2026, abbiamo potuto provare in anteprima il nuovo Škoda Epiq, il Suv compatto tutto elettrico.
Toyota bZ4X, la prova del Suv elettrico giapponese: autonomia, prezzi e versioni
La Toyota bZ4X è il nuovo SUV elettrico giapponese, pensato per offrire prestazioni affidabili e un’efficienza ottimizzata.
Ultime notizie su Subaru Gunma
Argomenti discussi: Subaru inizia produzione veicoli elettrici in Giappone: novità e dettagli.
Subaru avvia i test delle batterie allo stato solido su robot industrialiSubaru ha avviato lo scorso mese le operazioni di test delle innovative batterie allo stato solido in confezione ceramica PSB401010H sviluppate e prodotte da Maxell che saranno utilizzate sui robot ... motorionline.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.