Legge di Bilancio la FLCGIL non ci sta | Si apre a riduzione organici si tagliano le supplenze si finanziano le paritarie
La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Governo, prevede un incremento dell’1,5% delle risorse per il settore scolastico. Tuttavia, la FLCGIL esprime preoccupazione per possibili tagli agli organici, riduzioni delle supplenze e il finanziamento alle scuole paritarie. La questione riguarda le scelte di investimento e tutela del sistema pubblico, che rimangono al centro del dibattito nel settore educativo.
Il Ministro Valditara ha accolto la Legge di Bilancio 2026 rivendicando un aumento nominale dell’1,5?% delle risorse destinate alla scuola. Tuttavia, scrive la FLC CGIL, le stime ufficiali del Governo indicano per il 2026 un’inflazione pari all’1,7?%. Questo significa che in termini reali il bilancio dell’istruzione registra una contrazione, traducendosi in nuovi tagli lineari destinati a proseguire nel tempo. Secondo il sindacato, ancora una volta non si dà alla scuola, alla scuola si toglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Legge di Bilancio 2026, ok definitivo: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, “Carta valore” per neodiplomati, bonus libri per le superiori [LO SPECIALE]
Leggi anche: Legge di Bilancio 2026, ok definitivo: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, “Carta valore” per neodiplomati, bonus libri per le superiori [LO SPECIALE]
Aumenti nominali, tagli reali: la verità sulla Legge di Bilancio 2026 [SCHEDA]; Legge di bilancio: il Ministro Valditara vanta aumenti dei finanziamenti alla scuola? Ma non a quella della Costituzione; Legge di Bilancio 2026: l'analisi della FLC CGIL sulle misure per la scuola e la ricerca; Specializzazione sostegno con percorsi INDIRE: critica la FLC CGIL, mancano dati completi su riconoscimento titoli esteri.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026? Tutte le novità e il testo definitivo - La Legge di Bilancio è stata approvata dal Parlamento e sarà pubblicata entro domani in Gazzetta Ufficiale. msn.com
Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio - Lavoro, famiglia, pensioni, bonus, incentivi, imprese: il 30 dicembre è arrivato il via libera definitvo della Camera al testo della Manovra. tg24.sky.it
Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - "È una Manovra seria che vale 18,7 miliardi di euro e si concentra sulle stesse grandi ... tg24.sky.it
Da molti osservatori la Legge di Bilancio 2026 è stata definita ‘stretta’ sotto moltissimi punti di vista. Tuttavia i cavalli dell’ippica – almeno quelli in attività - potrebbero non doversi lamentare #cavallomagazine #leggedibilancio2026 - facebook.com facebook
I salari e la produttività, fonte della crescita economica, dipendono anche dai corpi sociali. Per questo sarebbe utile un patto tripartito per la legge di #bilancio. Il Canto libero di @MaurizioSacconi pubblicato su QN #4gennaio x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.