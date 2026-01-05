Legge di Bilancio la FLCGIL non ci sta | Si apre a riduzione organici si tagliano le supplenze si finanziano le paritarie

La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Governo, prevede un incremento dell’1,5% delle risorse per il settore scolastico. Tuttavia, la FLCGIL esprime preoccupazione per possibili tagli agli organici, riduzioni delle supplenze e il finanziamento alle scuole paritarie. La questione riguarda le scelte di investimento e tutela del sistema pubblico, che rimangono al centro del dibattito nel settore educativo.

Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio - Lavoro, famiglia, pensioni, bonus, incentivi, imprese: il 30 dicembre è arrivato il via libera definitvo della Camera al testo della Manovra. tg24.sky.it

Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - "È una Manovra seria che vale 18,7 miliardi di euro e si concentra sulle stesse grandi ... tg24.sky.it

Da molti osservatori la Legge di Bilancio 2026 è stata definita ‘stretta’ sotto moltissimi punti di vista. Tuttavia i cavalli dell’ippica – almeno quelli in attività - potrebbero non doversi lamentare #cavallomagazine #leggedibilancio2026 - facebook.com facebook

I salari e la produttività, fonte della crescita economica, dipendono anche dai corpi sociali. Per questo sarebbe utile un patto tripartito per la legge di #bilancio. Il Canto libero di @MaurizioSacconi pubblicato su QN #4gennaio x.com

