Bonate Sopra inaugura il Pgt sostenibile e partecipato | qualità della vita e salvaguardia del pianeta

Bonate Sopra ha inaugurato il suo nuovo Piano di Governo del Territorio, un progetto sostenibile e partecipato. Dopo aver approvato il documento programmatico, la Giunta ha avviato un percorso triennale coinvolgendo attivamente i cittadini tramite consultazioni, questionari e raccolta di osservazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e tutelare l’ambiente locale.

La Giunta di Bonate Sopra, con l’approvazione del documento programmatico, ha dato il via all’iter del nuovo piano di governo del territorio, un percorso che durerà due anni e che è stato preceduto con la consultazione dei cittadini attraverso il questionario distribuito nei mesi estivi e la raccolta delle prime istanze e osservazioni. “Gli obiettivi del piano – spiega l’assessore Battista Villa che segue la delega all’urbanistica – sono il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del centro storico, il potenziamento degli spazi pubblici, una nuova politica abitativa con particolare attenzione alle fasce più deboli, il sostegno alle attività economiche del territorio, la riqualificazione energetica degli edifici, il miglioramento della viabilità, il potenziamento delle reti ecologiche, le connessioni ciclabili, la salvaguardia del paesaggio non urbanizzato. Bergamonews.it Bonate Sopra inaugura il Pgt sostenibile e partecipato: qualità della vita e salvaguardia del pianeta - Tra i principali obiettivi: riduzione del consumo di suolo, piste ciclabili, ingresso nel parco dei colli, bosco urbano ... bergamonews.it

