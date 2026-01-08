Psg-Marsiglia si gioca a 4500 km dalla Francia oggi il calcio viene prima della salvaguardia del pianeta

Questa sera alle 19 si disputerà la Supercoppa francese tra Psg e Marsiglia, ma non in Francia. La partita si terrà a Kuwait, a circa 4.500 km di distanza, sollevando riflessioni sulla priorità del calcio rispetto alle questioni ambientali. Un esempio di come lo sport internazionale possa spostarsi oltre i confini tradizionali, suscitando interrogativi sulla sua influenza e responsabilità nel contesto globale.

Questa sera alle 19 si disputerà la Supercoppa francese tra Psg e Marsiglia; il match si giocherà a Kuwait, a più di quattromila kilometri dalla Francia. Psg-Marsiglia a Kuwait, il calcio sta diventando sempre più inquinante. Le Parisien scrive: Prima il calcio, dopo il pianeta. Molto dopo. Questo potrebbe essere lo slogan dello sport universale. Una Coppa del Mondo 2022 in Qatar in stadi con aria condizionata, partite di Supercoppa spagnola e italiana trasferite in Arabia Saudita, il desiderio della Serie A di andare a giocare una partita italiana in Australia. E oggi, una Supercoppa francese Psg-Marsiglia, il più grande manifesto del Paese, in Kuwait, a 4. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Psg-Marsiglia si gioca a 4500 km dalla Francia, oggi il calcio viene prima della salvaguardia del pianeta Leggi anche: Bonate Sopra inaugura il Pgt sostenibile e partecipato: qualità della vita e salvaguardia del pianeta Leggi anche: Supercoppa di Francia 2026: le probabili formazioni di Psg-Olympique Marsiglia e dove vederla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. PSG a caccia di rivincita, il Marsiglia vuole sorprendere - PSG e Marsiglia si contendono la Supercoppa di Francia: pronostico a favore dei parigini, De Zerbi cerca il colpaccio dopo aver vinto a settembre in campionato. agimeg.it

Psg-Marsiglia: il pronostico è per i campioni, ma De Zerbi può fare il colpo - Il Trophée des Champions, così è denominata in Francia la Supercoppa nazionale, si disputa quest’anno in Kuwait e mette di fronte le due squadre sulla carta più forti del Paese. gazzetta.it

Ligue 1, Psg ko contro il Monaco ma De Zerbi non ne approfitta: Marsiglia beffato - Il primo match del sabato della 14ª giornata di Ligue 1 poteva creare un potenziale terremoto in vetta alla classifica del campionato francese. corrieredellosport.it

