Studio Teha ogni euro investito in rete vale 1,3 euro Pil

Uno studio ha rilevato che ogni euro investito nella rete di trasmissione produce un impatto di 2,98 euro sul valore della produzione e di 1,31 euro sul PIL. L'indagine analizza come gli investimenti nel settore delle infrastrutture di trasmissione influenzino l'economia nazionale, fornendo dati concreti sulla rendita economica generata. I risultati sono stati presentati oggi a Roma.

Roma, 6 mar. -(Adnkronos) - Ogni euro investito nella rete di trasmissione genera un impatto pari a 2,98 euro sul valore della produzione e 1,31 euro sul PIL. La Rete di Trasmissione Nazionale riveste inoltre un ruolo centrale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all'integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell'energia. Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

