Di Foggia Terna | Ogni euro investito in rete genera 1,3 euro di Pil – Il video

Una dichiarazione di Foggia di Terna sottolinea che ogni euro investito nella rete di trasmissione nazionale produce un ritorno di 1,3 euro sul Pil. A Roma, il 6 marzo 2026, è stato diffuso un video in cui si evidenzia come la rete elettrica sia fondamentale per garantire sicurezza ed efficienza al sistema energetico italiano, con effetti diretti sulla competitività del Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2026 La Rete di Trasmissione Nazionale riveste un ruolo centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all’integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell’energia. Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. È quanto emerge dallo Studio “Sicurezza e indipendenza... 🔗 Leggi su Open.online

