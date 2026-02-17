La storia dei contratti di Fanpageit non è quella che vi stanno raccontando

Fanpage.it è al centro di polemiche sugli stipendi, ma la verità è diversa. La storia dei nostri contratti evidenzia come alcune persone cercano di screditare il nostro giornalismo, alimentando voci distorte. Sabato scorso, alcuni ex collaboratori hanno diffuso accuse senza basi solide, creando confusione tra i lettori.

In queste ore si sta parlando tanto del caso degli stipendi di Fanpage.it. Vi spiego come stanno le cose, con uno spoiler: è solo l'ennesimo atto di una campagna di delegittimazione del nostro lavoro portata avanti dai soliti noti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: E se vi dicessimo che gli accessori perfetti per Natale stanno stanno (totalmente) prendendo ispirazione dai red carpet?

Gioielli e monili parlano di voi, spesso raccontando dove vorreste essere o quello che avreste voluto fare. Pensateci, perché noi signore, che da sempre indossiamo gioielli per pura vanità, vi osserviamo...I gioielli e i monili sono espressione della propria personalità e dei desideri più profondi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.