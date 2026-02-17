La storia dei contratti di Fanpageit non è quella che vi stanno raccontando
Fanpage.it è al centro di polemiche sugli stipendi, ma la verità è diversa. La storia dei nostri contratti evidenzia come alcune persone cercano di screditare il nostro giornalismo, alimentando voci distorte. Sabato scorso, alcuni ex collaboratori hanno diffuso accuse senza basi solide, creando confusione tra i lettori.
In queste ore si sta parlando tanto del caso degli stipendi di Fanpage.it. Vi spiego come stanno le cose, con uno spoiler: è solo l'ennesimo atto di una campagna di delegittimazione del nostro lavoro portata avanti dai soliti noti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: E se vi dicessimo che gli accessori perfetti per Natale stanno stanno (totalmente) prendendo ispirazione dai red carpet?
Gioielli e monili parlano di voi, spesso raccontando dove vorreste essere o quello che avreste voluto fare. Pensateci, perché noi signore, che da sempre indossiamo gioielli per pura vanità, vi osserviamo...I gioielli e i monili sono espressione della propria personalità e dei desideri più profondi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Protesta la sanità privata in Abruzzo: Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele, serve un confronto vero; VVF: Cedolino febbraio 2025 -Richiesta urgente di intervento su conguagli fiscali e trattenute stipendiali; GRUPPO UNIPOL: Domande e Risposte, di tutto ma non tutto #70 - Pagina 2 di 7; Paghe da fame, sfruttamento, punizioni: la vita di chi consegna cibo.
La storia del professore di religione risarcito dal Tribunale del lavoro dopo anni di contratti a termineIl tribunale del lavoro di Pescara ha riconosciuto l’abuso di contratti a termine per un docente di religione, condannando il ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno. Il giudice del lavoro ... blitzquotidiano.it
Fanpage.it. . La storia di Salman Rushdie dovrebbe conoscerla chiunque, perché ci dimostra che, a volte, la libertà di parola ha un prezzo altissimo. Il 14 febbraio 1989 l’Ayatollah Khomeini emette una fatwa contro di lui, un ordine religioso che lo condanna a facebook