Italia 1 Studio Aperto vola con la boxe | un caso in tv

Italia 1 trasmette un servizio sulle arti marziali, attirando oltre 700mila spettatori e il 4% di share. La puntata di “Mag” si concentra sulle discipline di autodifesa, in un momento in cui si parla molto di sicurezza e di misure più severe nelle scuole dopo gli ultimi episodi di violenza. La trasmissione ha suscitato molta curiosità tra il pubblico, che si mostra interessato a queste discipline come strumento di difesa personale.

Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Studio Aperto Mag) Proprio il giorno in cui si diffondeva la notizia della presenza di agenti dell’ICE, la forza di polizia coinvolta nei fatti di Minneapolis, alle Olimpiadi di Milano -Cortina e un sondaggio di Alessandra Ghisleri affermava che il 55% degli italiani vuole pene più severe in termini di sicurezza mentre il 60% sarebbe favorevole a metal detector nelle scuole dopo la vicenda dell’accoltellamento di La Spezia, la puntata del “Mag” di Studio Aperto, l’approfondimento del tg di Italia 1 diretto da Andrea Pucci dedicava due servizi alle discipline di autodifesa con ottimi ascolti: oltre 700mila spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

