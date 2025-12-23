Addio a Bontempi storico patron dell’azienda di strumenti e giochi musicali

È scomparso a Montelupone l’ingegnere Paolo Bontempi, a 93 anni. Fondatore e figura chiave della rinomata azienda Bontempi, ha contribuito allo sviluppo di strumenti musicali e giochi didattici. La sua morte rappresenta una perdita importante per il settore e la comunità locale, lasciando un’eredità di innovazione e passione per la musica e il gioco legato all’infanzia.

Macerata, 23 dicembre 2025 – Si è spento all’età di 93 anni, a Montelupone, l’ingegnere Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha segnato la storia degli strumenti musicali, soprattutto nella loro versione ‘giocattolo’. Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie” Dalla piccola bottega di fisarmoniche a un’azienda internazionale. La Bontempi era nata nel 1937 da un’intuizione del padre Egisto, ma fu Paolo a trasformare quella bottega di piccole fisarmoniche in una vera industria, capace di imporsi a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di strumenti e giochi musicali Leggi anche: Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di giochi musicali Leggi anche: Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di giochi musicali - L’ingegnere Paolo Bontempi si è spento a Montelupone: figura simbolo del marchio che ha segnato la storia del Maceratese. msn.com

Chiude a fine dicembre la storica Ferramenta Marianna di Albizzate, addio dopo quarant’anni. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.