striscioni per il 121esimo compleanno

Ieri il calcio anconetano ha festeggiato i 121 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 5 marzo 1905. Per l'occasione sono stati esposti alcuni striscioni in città, dedicati alla ricorrenza. La celebrazione si è svolta senza eventi ufficiali o cerimonie pubbliche, concentrandosi sulla presenza di simboli e messaggi lungo le strade. La data segna un traguardo importante per la storia del club e della città.

Ieri era il 5 marzo, 121esimo compleanno del calcio anconetano, che fu fondato, appunto, in quel giorno del 1905. La tifoseria dorica, in fermento anche per la finale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Del Conero che si attende sold-out, ha tappezzato la città con degli striscioni biancorossi per celebrare l'anniversario, con la consueta viscerale passione che viene cantata dalla curva dello stadio ogni domenica: "Il primo amore non si dimentica", ma anche "Dal 5 marzo 1905 e per l'eternità, Unione Sportiva Anconitana vanto della città" e ancora "Dal 5 marzo orgoglio dorico". Come pure più semplicemente "5 marzo 1905", striscione esposto sopra la Galleria del Risorgimento ma anche lungo l'asse nord sud.