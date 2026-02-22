il dolore di nola per domenico striscioni e un altarino in memoria

A Nola, la città piange la perdita di Domenico, un bimbo di due anni e quattro mesi, morto dopo un lungo ricovero all’ospedale Monaldi. La causa del dolore è legata a complicazioni legate a un intervento al cuore che non è andato come previsto. Vicino alla sua casa, amici e parenti hanno appeso uno striscione con parole di dolore e hanno allestito un altarino per ricordarlo. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Non dovevi diventare una notizia, dovevi diventare grande “. Così è scritto su uno striscione che è stato affisso in via Circumvallazione a Nola, poco lontano dalla casa di Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi morto ieri nell’ ospedale Monaldi dopo due mesi di calvario seguiti all’impianto di un cuore danneggiato. In mattinata è ripreso il mesto pellegrinaggio dii tanti conoscenti ma anche persone sconosciute che stanno lasciando fiori e ceri dinanzi ad un improvvisato altarino protetto da una transenna. C’è chi si ferma per recitare una preghiera e chi passa facendosi il segno di croce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La fiaccolata di Domenico: Taurano e Nola si stringono nel doloreDomenico è morto in un incidente stradale a Taurano, e la comunità si unisce in una fiaccolata per ricordarlo.

L’amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: “Figlio di tutti noi”Domenico, il bambino di 2 anni deceduto dopo un trapianto, ha suscitato un grande affetto a Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Domenico è morto, il dolore arriva a Nola. Esequie in cattedrale e lutto cittadino; Per Domenico al via la terapia del dolore. La mamma: spero ancora in un miracolo; La fiaccolata di Domenico: Taurano e Nola si stringono nel dolore; Addio Domenico, il bimbo di Nola é morto.

Il dolore arriva a Nola. Il nostro guerriero non c’è piùIl lutto colpisce la città in provincia di Napoli di cui è originaria la famiglia del bimbo deceduto stamattina al Monaldi ... napoli.repubblica.it

Nola, iniziate le procedure di fine vita per il piccolo Domenico: terapie per alleviare il doloreNola, iniziate le procedure di fine vita per il piccolo Domenico: terapie per alleviare il dolore. Ieri fiaccolata e preghiera in Duomo. ilgiornalelocale.it

Il Consiglio Comunale di Nola a nome di tutta la città partecipa all'immenso dolore per la scomparsa del piccolo Domenico. Ci sono tragedie dinanzi alle quali ogni parola appare inadeguata, ogni discorso insufficiente. Oggi Nola non ha voce, ha solo il battit - facebook.com facebook

Domenico è morto, il dolore arriva a Nola. “Il nostro piccolo guerriero non c’è più” x.com