il dolore di nola per domenico striscioni e un altarino in memoria

A Nola, la città piange la perdita di Domenico, un bimbo di due anni e quattro mesi, morto dopo un lungo ricovero all’ospedale Monaldi. La causa del dolore è legata a complicazioni legate a un intervento al cuore che non è andato come previsto. Vicino alla sua casa, amici e parenti hanno appeso uno striscione con parole di dolore e hanno allestito un altarino per ricordarlo. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Non dovevi diventare una notizia, dovevi diventare grande “. Così è scritto su uno striscione che è stato affisso in via Circumvallazione a Nola, poco lontano dalla casa di Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi morto ieri nell’ ospedale Monaldi dopo due mesi di calvario seguiti all’impianto di un cuore danneggiato. In mattinata è ripreso il mesto pellegrinaggio dii tanti conoscenti ma anche persone sconosciute che stanno lasciando fiori e ceri dinanzi ad un improvvisato altarino protetto da una transenna. C’è chi si ferma per recitare una preghiera e chi passa facendosi il segno di croce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

