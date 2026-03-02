Gli striscioni rossoneri dividono il centrosinistra

Il "caso striscioni" accende non solo il confronto con la maggioranza, ma anche le tensioni nel centrosinistra. Nei giorni scorsi sui social è esplosa la bufera per un post pubblicato da Ilaria Vietina sull'affissione di alcuni striscioni riconducibili alla tifoseria della Lucchese. Vietina ha parlato di "affissioni abusive", chiedendo un'applicazione uniforme del regolamento sul decoro urbano. L'intervento voleva sollecitare controlli e sanzioni, ma ha provocato solo reazioni negative: molti l'hanno giudicata una polemica sterile e sproporzionata, ricordando la presenza in città di altri striscioni – tra cui quelli pro Palestina - senza analoghe contestazioni.