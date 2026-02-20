Via Wagner multe a raffica al confine tra le strisce blu di Amat e quelle Apcoa | Così è una truffa

A causa di un'errata interpretazione delle aree di sosta, in via Wagner si verificano numerose multe tra le strisce blu di Amat e quelle di Apcoa. La confusione tra i limiti di competenza ha portato a sanzioni ripetute per i conducenti che si sono trovati a pagare più volte per lo stesso spazio. Un residente ha segnalato di aver ricevuto tre multe in pochi giorni in un tratto di strada vicino a un supermercato.

Automobilisti indotti in errore dalla segnaletica senza indicazioni negli stalli comunali e dalla presenza delle colonnine della società privata nella vicina via Stabile. Un cittadino residente a Carini: "Tratto in inganno e sanzionato pur avendo pagato". Serve un intervento per rendere più chiara la distinzione tra le aree In via Wagner, all'angolo con via Mariano Stabile, in una zona di confine tra le zone blu gestite dall'Amat (società partecipata del Comune) e quelle date in concessione ai privati di Apcoa, fioccano le multe. Sanzioni sempre più spesso contestate dagli automobilisti, che vengono tratti in inganno dalle indicazioni presenti nella segnaletica.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: La giungla delle strisce blu a Napoli: tra errori, multe ingiuste e disservizi Leggi anche: Il paradosso degli ausiliari del traffico a Napoli che nessuno conosce: non fanno multe solo sulle strisce blu ed è tutto legale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sfoglia il nostro volantino della settimana! E ricorda che ogni €30 di spesa avrai in omaggio 1 bottiglia di Brasilena da 92 cl! Siamo aperti dalle 05.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato - domenica e festivi dalle 08.00 alle 13.00 Ci troviamo in via Wagner n. - facebook.com facebook