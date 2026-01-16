Stasera al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio va in scena “Streghe da Marciapiede”, una black comedy scritta da Francesco Silvestri e diretta da Stefano Amatucci. Lo spettacolo, nato nell’ambito della famiglia di “Un posto al sole”, offre un’interpretazione originale e riflessiva, interpretando con sobrietà temi di attualità e umanità. Un appuntamento teatrale che invita a riflettere, senza eccessi o sensazionalismi.

Stasera al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio arriva la black comedy “ Streghe da Marciapiede “ su testo di Francesco Silvestri (scomparso nel 2023) e diretta da Stefano Amatucci, spettacolo che nasce all’interno della grande famiglia di “ Un posto al sole ”. Le attrici sono infatti Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Gina Amarante, volti della celebre serie di Raitre, insieme a Peppe Romano. Nello spettacolo quattro prostitute si trovano inquisite perché accusate dell’ omicidio di un giovane avvenuto nella loro casa. Il ragazzo, dalla presenza enigmatica, irrompe nelle loro esistenze come un’entità extra terreste, sconvolgendo l’equilibrio fragile delle quattro protagoniste facendo emergere temi come emarginazione, violenza e identità femminile attraverso un intreccio di confessioni e flashback. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Streghe da Marciapiede sul palco del teatro di Busto

Leggi anche: Il 2026 del teatro 'Gentile' si apre con "Lo schiaccianoci": sul palco le stelle del Balletto di Mosca

Leggi anche: I Puritani di Vincenzo Bellini. Sul palco del teatro Fraschini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le Streghe da Marciapiede sul palco del teatro di Busto; Streghe da Marciapiede al Sociale di Busto: le protagoniste di Un Posto al Sole arrivano a teatro; «Le streghe da marciapiede» al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio. In scena gli attori di «Un posto al sole»; I volti noti di Un posto al sole al Sociale di Busto con Streghe da marciapiede.

Le Streghe da Marciapiede sul palco del teatro di Busto - Stasera al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio arriva la black comedy “Streghe da Marciapiede“ su testo di ... ilgiorno.it