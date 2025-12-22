di Lorenzo Vezzaro Stramaccioni sulla corsa Scudetto e sulle gerarchie del campionato: Juventus rilanciata dalla cura Spalletti dopo i successi contro Bologna e Roma. Le vittorie contro Bologna e Roma hanno riacceso con forza le ambizioni della Juventus, tornata prepotentemente in corsa per le posizioni che contano. I bianconeri, rinvigoriti dalla gestione di Luciano Spalletti, hanno ridotto il distacco dalla zona Champions League fino a un solo punto, mentre la vetta della classifica resta distante sette lunghezze, considerando l’asterisco legato all’ Inter capolista in solitaria. Il momento positivo ha cambiato la percezione attorno alla squadra, che ora guarda con maggiore fiducia al calendario delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stramaccioni analizza la corsa Scudetto: «Juventus rinata, vi dico dove arriverà l’Inter»

