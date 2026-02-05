Strade provinciali firmato il nuovo appalto per la manutenzione | ecco tutti i tratti interessati

A breve partiranno i lavori di manutenzione su cinque strade provinciali nell’area ovest dell’Agrigentino, vicino al confine con Trapani. La Provincia ha firmato il nuovo appalto e si prepara a intervenire per sistemare tratti che da tempo richiedevano interventi urgenti. I lavori, che coinvolgeranno diverse arterie, sono stati annunciati e dovrebbero partire già nelle prossime settimane.

Previsti a breve lavori di manutenzione straordinaria su cinque strade provinciali della zona ovest dell'Agrigentino, in prossimità del confine con la provincia di Trapani. Gli interventi riguarderanno la Sp 42 Menfi Partanna, la Sp 43 da Montevago alla Sp 42, la Sp 44B Sambuca bivio Spadolilli.

