strade collinari piene di buche e pericolose

Le strade collinari sono caratterizzate da numerose buche, alcune larghe quasi un metro e profonde circa 20 centimetri, che si trovano in prossimità di una curva considerata molto pericolosa. La presenza di questi avvallamenti crea condizioni di guida rischiose per gli automobilisti che transitano in zona. La situazione viene segnalata come particolarmente critica e necessita di interventi di manutenzione.

"Buche larghe quasi un metro e profonde 20 centimetri in prossimità di una curva estremamente pericolosa. Frane e alberi pericolanti su tutto il percorso". Così Marco Balzi, residente a Falcinello e membro della consulta di quartiere, descrive lo stato del manto stradale che i cittadini che transitano da e per Sarzana da via Morano e Prulla, sono costretti a percorrere quotidianamente. Una situazione che diversi residenti considerano non più procrastinabile e di cui il Comune sarebbe già a conoscenza. "Nonostante le ripetute richieste che gli abitanti delle vie Morano e Prulla hanno rivolto ufficialmente al Comune di Sarzana per ripristinare il manto stradale, nulla è stato fatto – precisa Balzi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

