Strade piene di buche a Tregozzano Mattesini Pd | Incuria intollerabile e pericolosa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade di Tregozzano, frazione periferica della città, sono attualmente in condizioni critiche, con numerose buche che mettono a rischio la sicurezza dei residenti. La consigliera comunale del Pd Donella Mattesini ha criticato duramente la gestione della manutenzione stradale, definendo l’incuria presente come

La consigliera comunale del Gruppo Pd Donella Mattesini attacca la giunta Ghinelli-Tanti segnalando l'attuale condizione delle strade a Tregozzano, frazione nella periferia della città.La nota"Stamattina alcuni cittadini residenti a Tregozzano - afferma Mattesini - mi hanno segnalato la. Arezzonotizie.it

strade piene buche tregozzanoStrade piene di buche a Tregozzano, Mattesini (Pd): "Incuria intollerabile e pericolosa" - La consigliera comunale capogruppo Pd: "I cittadini sin da inizio estate hanno sollecitato l’assessore competente segnalando i rischi, ma la situazione è immutata" ... arezzonotizie.it

strade piene buche tregozzanoL’elenco delle strade dissestate della Zona Ospedaliera di Napoli finisce in Procura: “Traffico ogni giorno” - Strade piene di buche e dissesti in Zona Ospedaliera, ogni giorno bloccata dal traffico. fanpage.it

strade piene di buche a tregozzano mattesini pd incuria intollerabile e pericolosa

© Arezzonotizie.it - Strade piene di buche a Tregozzano, Mattesini (Pd): "Incuria intollerabile e pericolosa"

Sportello Reclami, strade ad alto scorrimento piene di buche

Video Sportello Reclami, strade ad alto scorrimento piene di buche