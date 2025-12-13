Le strade di Tregozzano, frazione periferica della città, sono attualmente in condizioni critiche, con numerose buche che mettono a rischio la sicurezza dei residenti. La consigliera comunale del Pd Donella Mattesini ha criticato duramente la gestione della manutenzione stradale, definendo l’incuria presente come

La consigliera comunale del Gruppo Pd Donella Mattesini attacca la giunta Ghinelli-Tanti segnalando l'attuale condizione delle strade a Tregozzano, frazione nella periferia della città.La nota"Stamattina alcuni cittadini residenti a Tregozzano - afferma Mattesini - mi hanno segnalato la. Arezzonotizie.it

Strade piene di buche a Tregozzano, Mattesini (Pd): "Incuria intollerabile e pericolosa" - La consigliera comunale capogruppo Pd: "I cittadini sin da inizio estate hanno sollecitato l’assessore competente segnalando i rischi, ma la situazione è immutata" ... arezzonotizie.it