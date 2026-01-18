L’Australian Open 2026, prima tappa del Grande Slam, viene trasmesso da Warner Bros. Discovery tramite Eurosport e HBO Max. L’evento offre i principali match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e, per la prima volta, una copertura integrale disponibile anche su HBO Max e discovery+.

Prima prova del Grande Slam 2026, l’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery con i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e per la prima volta in versione integrale su HBO Max oltre a discovery+. In diretta su Eurosport per il 32° anno consecutivo con le leggende del tennis al centro del racconto, ci saranno 52 titoli del Grand Slam al commento dell’Australian Open per Warner Bros. Discovery, fra cui John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong live da Melbourne Park. Dalle 8:30, il programma Courtside precederà la sessione serale dell’Australian Open fra preview delle partite più attese e recap dei primi match diurni. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Tennis Australian Open 2026, Warner Bros. Discovery trasmette tutto con Eurosport e HBO Max

