Doppio trionfo di Elisa Longo Borghini all' UAE Tour femminile Trinca Colonel chiude in seconda posizione

Elisa Longo Borghini ha dominato l'ultima tappa dell'UAE Tour femminile, conquistando il suo secondo successo consecutivo. La ciclista italiana ha mostrato una chiusa di stagione perfetta, dimostrando forza e strategia, mentre Trinca Colonel si è dovuta accontentare della seconda posizione. La gara è stata un crescendo di emozioni, con Longo Borghini che ha saputo gestire al meglio le energie fino all'ultimo chilometro.

una chiusa di stagione intensa e tatticamente impeccabile, capace di mettere in evidenza la forza del gruppo e la lucidità individuale. sul traguardo posto al di là della città, una corsa di 156 chilometri ha delineato la classifica generale del UAE Tour femminile, premiando una campionessa capace di eseguire una progressione decisiva nel finale e di ottenere la terza affermazione in quattro edizioni della manifestazione emiratina. la campionessa italiana della UAE Team ADW ha interpretato al meglio la tappa decisiva, sfruttando il lavoro del team per presentarsi all'imbocco della salita finale con le energie giuste.

