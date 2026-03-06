Strade Bianche 2026 | tutti i big italiani in gara Giulio Pellizzari debutta per un risultato di rilievo

Le Strade Bianche 2026 si sono aperte con la partecipazione di tutti i principali ciclisti italiani, pronti a confrontarsi sulla suggestiva superficie sterrata toscana. Tra i protagonisti, anche il debutto di Giulio Pellizzari, che si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato di rilievo. La corsa rappresenta uno dei momenti più attesi nel calendario internazionale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Inizia con entusiasmo e grande attesa l’appuntamento clou del calendario ciclistico internazionale, con un evento che ogni anno attira l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La ventesima edizione delle Strade Bianche si prepara a confermare la sua fama di corsa spettacolare e difficile, grazie a un percorso rinnovato ma sempre ricco di fascino. Questa classica toscana, cresciuta in popolarità nel tempo, rappresenta un banco di prova particolarmente impegnativo, tra tratti sterrati e salite selettive, che richiedono non solo abilità tecnica ma anche resistenza e strategia. La corsa si svolgerà su un tracciato leggermente meno impegnativo rispetto alle edizioni passate, con quattordici settori di "strade bianche" che si alternano a tratti in asfalto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

