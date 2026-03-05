Percorso Strade Bianche 2026 | analisi dettagliata di tutti i tratti sterrati

La Strade Bianche 2026 si svolge con una presenza di ciclisti di alto livello e un percorso che comprende numerosi tratti sterrati. La corsa, alla sua ventesima edizione, si distingue per il tracciato che alterna strade bianche a sezioni asfaltate e si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione. La gara presenta un percorso dettagliato che approfondisce ogni tratto sterrato coinvolto.

La Strade Bianche 2026 inaugura la stagione con una cornice di alta classifica e spettacolo, proponendosi alla ventesima edizione come appuntamento chiave del calendario. La corsa, con partenza da Siena e arrivo in Piazza del Campo, mantiene la sua identità di grande classica, offrendo un percorso che intreccia settori sterrati iconici e traguardi in ambienti storici, accompagnata dall’esordio stagionale di Pogacar. La partecipazione comprende 18 formazioni WorldTour, pronte a confrontarsi in una prova che resta una delle più tattiche e decisive del ciclo. Rispetto alla passata edizione, il percorso registra alcune modifiche significative ma resta fedele alla tradizione dei tratti di sterrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Strade Bianche 2026: il percorso ai raggi X. Tutti i settori di sterratoL’Italia continua ad essere protagonista della scena nella settimana ciclistica dopo il Trofeo Laigueglia di mercoledì vinto dal colombiano Buitrago.

Strade Bianche 2026: Pogacar contro tutti a Siena. Percorso e orari delle gareMa l’attesa è tutta per il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2022, 2024 e 2025.

