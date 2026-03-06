Strade Bianche 2026 | Tadej Pogacar vuole il poker il più vicino sulla carta è un compagno di squadra…

La Strade Bianche 2026 si avvicina alla sua ventesima edizione, con i ciclisti pronti a sfidarsi sugli sterrati toscani prima di arrivare a Piazza del Campo. Tadej Pogacar, campione in carica, cerca di conquistare il suo quarto successo consecutivo, mentre il concorrente più vicino sulla carta è un suo compagno di squadra. La corsa si svolgerà sabato e promette grande spettacolo.

Edizione numero 20 per la Strade Bianche. La corsa toscana che si disputa sugli sterrati senesi per poi arrivare nel fantastico scenario di Piazza del Campo trova cifra tonda e non mancherà assolutamente lo spettacolo sabato. Il tracciato, rispetto all’edizione precedente, subisce, pur nel rispetto della tradizione, qualche leggera modifica. 203 i chilometri da percorrere, diminuiscono però quelli sullo sterrato. Si passa infatti dai 16 settori dello scorso anno ai 14 del tracciato di sabato. Sono stati eliminati dal tracciato il passaggio di La Piana e quello di Serravalle. Il settore di Vidritta, il primo di giornata, misurerà la metà rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

POGACAR FA GIÀ PAURA! L'anno scorso, alla Milano-Sanremo 2025, sulla Cipressa andò vicino all'impresa: scalata in 8'57" con Van der Poel. In questa settimana di avvicinamento alla Strade Bianche, il campione del mondo è tornato ad allenarsi proprio - facebook.com facebook

