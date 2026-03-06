Strade Bianche 2026 Pogacar contro tutti | favoriti percorso altimetria e orari tv

Il 6 marzo 2026 si svolge la gara di ciclismo Strade Bianche a Siena, con Pogacar tra i favoriti. La corsa presenta un percorso che attraversa le strade sterrate della Toscana, caratterizzate da un’altimetria impegnativa. Gli orari di trasmissione televisiva sono stati comunicati, mentre il percorso e i partecipanti sono stati annunciati ufficialmente. La competizione attira appassionati da tutta Italia e non solo.

Siena, 6 marzo 2026 – E’ marzo, è aria di primavera, è aria di ciclismo. Le classiche di un giorno si avvicinano e l’antipasto succoso si chiama, come da tradizione, Strade Bianche. Gli sterrati di Siena per il primo grande spettacolo suggestivo della stagione, con un nome protagonista su tutti: Tadej Pogacar. Lo sloveno, già tre volte vincitore, sarà il faro della corsa, l’uomo da battere, il fenomeno che rende l’albo d’oro di lignaggio assoluto. Può fare poker, mai nessuno nella storia, e battere Fabian Cancellara, che come lui è a quota tre. Non a caso, ieri a Colle Pinzuto, c’è stata la posa del Cippo dedicato proprio al corridore sloveno, che ha vinto a Siena nel 2022, nel 2024 e nel 2025: una pietra che resterà lì per sempre esattamente come quella dello svizzero sul tratto di Monte Sante Marie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismoSiena, 4 marzo 2026 – Lo scacco al Re pare onestamente improbabile, ma il ciclismo è uno sport particolare, bello e imprevedibile.

Strade Bianche 2026: Pogacar contro tutti a Siena. Percorso e orari delle gareMa l’attesa è tutta per il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2022, 2024 e 2025.

